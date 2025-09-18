Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия оспорила в суде ООН обвинения в причастности к гибели рейса МН17

Россия оспорила в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) ИКАО о предполагаемой причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Life.ru

«Рассчитываем на то, что Международный суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле», — указали в министерстве.

В ведомстве сообщили, что 18 сентября Российская Федерация оспорила в Международном суде ООН необоснованное решение Совета Международной организации гражданской авиации, которое утверждало о якобы имеющейся причастности России к катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17. Данный шаг был предпринят на основании статьи 84 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.

Ранее МИД России раскритиковал решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) по малайзийскому Boeing MH17, назвав его политически ангажированным. В ведомстве заявили, что вердикт был вынесен «вслепую» без предоставления мотивировочной части, а сама организация, где доминируют представители западных стран, действует как инструмент давления, а не беспристрастный орган.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше