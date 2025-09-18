Россия оспорила в суде ООН обвинения в причастности к гибели рейса МН17

«Рассчитываем на то, что Международный суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле», — указали в министерстве.
В ведомстве сообщили, что 18 сентября Российская Федерация оспорила в Международном суде ООН необоснованное решение Совета Международной организации гражданской авиации, которое утверждало о якобы имеющейся причастности России к катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17. Данный шаг был предпринят на основании статьи 84 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.
Ранее МИД России раскритиковал решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) по малайзийскому Boeing MH17, назвав его политически ангажированным. В ведомстве заявили, что вердикт был вынесен «вслепую» без предоставления мотивировочной части, а сама организация, где доминируют представители западных стран, действует как инструмент давления, а не беспристрастный орган.