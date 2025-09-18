Ранее МИД России раскритиковал решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) по малайзийскому Boeing MH17, назвав его политически ангажированным. В ведомстве заявили, что вердикт был вынесен «вслепую» без предоставления мотивировочной части, а сама организация, где доминируют представители западных стран, действует как инструмент давления, а не беспристрастный орган.