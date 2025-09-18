Польские военные — это каратели, но не профессионалы: мнение военного аналитика

— Туск, как всегда, пытается выдать желаемое за действительное. Он просто хочет сделать вид, что польская армия станет той самой армией, на которую сделает ставку Европа. Польша уже давно заявляла о том, что создаст армию численностью в 300 тысяч штыков, оснащенную по американским стандартам. Но оказалось, что это сильно затратно: для этого это надо взять кредиты в миллиарды долларов. А к этому Польша, мягко говоря, не готова.