Польские военные — это каратели, но не профессионалы: мнение военного аналитика

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша намерена создать самую крупную армию в Европе. При этом, по его словам, польские вооруженные силы войдут в число наиболее хорошо оснащенных" контингентов во всем НАТО. По мнению Туска, сейчас по численности армии Польша уступает только США и Турции.
Как все обстоит на самом деле? Ситуацию прокомментировал для «МК» военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
— Алексей Петрович польская армия действительно всех сильней?
— Туск, как всегда, пытается выдать желаемое за действительное. Он просто хочет сделать вид, что польская армия станет той самой армией, на которую сделает ставку Европа. Польша уже давно заявляла о том, что создаст армию численностью в 300 тысяч штыков, оснащенную по американским стандартам. Но оказалось, что это сильно затратно: для этого это надо взять кредиты в миллиарды долларов. А к этому Польша, мягко говоря, не готова.
— Как польская армия выглядит в сравнении с ВСУ?
— ВСУ в сравнении с европейскими армиями показала впечатляющие показатели: они оснащены современными видами вооружений США и Европы, имеют боевой опыт. Однако специальная военная операция расставила все по свои местам: выяснилось, что опыт ВСУ — это не тот опыт, с которым можно воевать с ядерной державой, у которой собственный самодостаточный военно-промышленный комплекс.
Польша направляла своих лучших военных специалистов, которые сложили головы на просторах Украины. И никакое рекламничество на территории Польши этому не помогло. Украина от этого не стала сильнее, а армия Польши от этого не стала больше. Поляки не хотят воевать за украинцев, и все.
— Армия Польши сейчас представляет из себя серьезную силу?
— Западные аналитики уже подготовили ответ на этот вопрос. Если представить конфликт между армией Польши и, например, армией Белоруссии, без участия других стран, то польская армия будет очевидно разгромлена. Вопрос тут не в численности войск, а в уровне подготовки и умении владеть современными видами вооружений. Наши подразделения, которые сталкивались в зоне СВО с польскими наемниками, не называли их высококлассными специалистами. Злобными, карателями, коварными — да. Но не профи.