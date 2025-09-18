Британия поддержала идею Трампа отказаться от закупок российской нефти

Президент США Дональд Трамп сообщил, что руководство Великобритании поддержало идею прекращения закупок российской нефти странами ЕС, передает агентство Reuters.
По словам главы Белого дома, британский премьер-министр Кир Стармер согласился, что Европа должна отказаться от поставок из России.
Ранее, 4 сентября, агентство Reuters сообщало, что в ходе переговоров с европейскими лидерами Трамп настоятельно рекомендовал прекратить закупки российской нефти.
Кроме того, американский лидер призвал усилить экономическое давление на Китай из-за поддержки, которую Пекин оказывает Москве в контексте украинского конфликта. Позже Трамп предложил ввести пошлины до 100% на товары из Китая.
В ходе визита в Великобританию президент США также подчеркнул, что только Америка имеет право вводить тарифные ограничения против стран.