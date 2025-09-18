Ричмонд
Британия поддержала идею Трампа отказаться от закупок российской нефти

По словам главы Белого дома, британский премьер-министр Кир Стармер согласился, что Европа должна отказаться от поставок из России.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что руководство Великобритании поддержало идею прекращения закупок российской нефти странами ЕС, передает агентство Reuters.

По словам главы Белого дома, британский премьер-министр Кир Стармер согласился, что Европа должна отказаться от поставок из России.

Ранее, 4 сентября, агентство Reuters сообщало, что в ходе переговоров с европейскими лидерами Трамп настоятельно рекомендовал прекратить закупки российской нефти.

Кроме того, американский лидер призвал усилить экономическое давление на Китай из-за поддержки, которую Пекин оказывает Москве в контексте украинского конфликта. Позже Трамп предложил ввести пошлины до 100% на товары из Китая.

В ходе визита в Великобританию президент США также подчеркнул, что только Америка имеет право вводить тарифные ограничения против стран.

