Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин допустил возможность отмены патентной системы для трудовых мигрантов

Президент РФ Владимир Путин не исключил полной отмены патентной системы для иностранных работников, действующей в России. О такой возможности лидер заявил в ходе встречи с руководителями парламентских фракций. Инициатива исходила от лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова, на что глава государства отреагировал положительно.

Источник: Life.ru

«Отмена патентной системы для мигрантов — надо подумать. Она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами проработать», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект о запрете въезда и пребывания в России для членов семей трудовых мигрантов. Инициаторы законопроекта прогнозируют снижение уровня миграции на 15−20%, поскольку документ ограничивает возможность переезда семей неквалифицированных работников. По их расчётам, это сократит нагрузку на социальную инфраструктуру и уменьшит бюджетные затраты на образование, медицину и соцвыплаты.