Путин допустил возможность отмены патентной системы для трудовых мигрантов

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект о запрете въезда и пребывания в России для членов семей трудовых мигрантов. Инициаторы законопроекта прогнозируют снижение уровня миграции на 15−20%, поскольку документ ограничивает возможность переезда семей неквалифицированных работников. По их расчётам, это сократит нагрузку на социальную инфраструктуру и уменьшит бюджетные затраты на образование, медицину и соцвыплаты.