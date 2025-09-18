Владимир Путин призвал не политизировать достижения Сталина: президент напомнил о его вкладе в Победу

18 сентября 2025 года президент России Владимир Путин подчеркнул огромный вклад Иосифа Сталина в победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Он отметил, что этот вклад нельзя забывать, а связанные с ним вопросы должны быть выведены из политического контекста. По словам главы государства, роль Сталина в достижении Победы остается значимой, несмотря на существовавшие в те годы репрессии и другие сложные моменты, которые также нельзя игнорировать.