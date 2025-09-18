Владимир Путин призвал не политизировать достижения Сталина: президент напомнил о его вкладе в Победу

18 сентября 2025 года президент России Владимир Путин подчеркнул огромный вклад Иосифа Сталина в победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Он отметил, что этот вклад нельзя забывать, а связанные с ним вопросы должны быть выведены из политического контекста. По словам главы государства, роль Сталина в достижении Победы остается значимой, несмотря на существовавшие в те годы репрессии и другие сложные моменты, которые также нельзя игнорировать.
Также президент России заявил, что решение о возможном возвращении Волгограду исторического названия «Сталинград» должны принимать сами жители региона. Об этом он сообщил во время встречи с лидерами парламентских фракций. Глава государства добавил, что готов рассмотреть такую инициативу, если она найдет поддержку у населения. Ранее Путин уже говорил о необходимости учитывать мнение волгоградцев при обсуждении этого вопроса.
На встрече с участниками просветительского марафона общества «Знание. Первые» президент вновь подтвердил, что переименование города возможно только с учетом воли его жителей. Он отметил, что название «Сталинград» тесно связано с исторической победой и могло бы стать подходящим для города. Однако, по его словам, окончательное решение должно основываться на мнении большинства местных жителей.
Общественное движение «Ветераны России» направило обращение президенту РФ Владимиру Путину, председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Активисты предложили вернуть Волгограду название «Сталинград», чтобы восстановить историческую справедливость. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.
Представители движения считают, что городу следует присвоить статус федерального значения. Они также предложили создать в Сталинграде патриотический кластер международного уровня. По их мнению, это позволит представить город как главный символ победы над нацизмом. В обращении подчеркивается, что организация готова привлечь общественные объединения, ученых и экспертов для разработки концепции этого проекта.