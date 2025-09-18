Президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, жертвует уровнем жизни французов ради помощи киевскому режиму.
В социальной сети X* он написал, что во Франции вводится режим жесткой экономии, и население платит за «некомпетентность Макрона и его одержимость Зеленским».
Христофору также отметил, что строгие меры правительства вызывают массовые протесты и могут поставить под угрозу политическое будущее французского лидера.
Ранее стало известно, что более сотни депутатов Национального собрания Франции поддержали инициативу о запуске процедуры импичмента Эммануэля Макрона.
