Европейские адвокаты заявили о нарушениях в деле Евгении Гуцул

Европейские адвокаты заявили о многочисленных нарушениях в уголовном деле против главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом они сообщили на совместной пресс-конференции в Кишинёве.

Источник: Life.ru

Адвокаты Уильям Жульи и Гонсало Бойе охарактеризовали дело как имеющее чётко выраженный политический характер. Они указали на нарушения права на справедливое судебное разбирательство, презумпции невиновности и беспристрастности суда.

«Нам сказали, что прошло много обысков у СМИ. Даже вчера. Почему это произошло перед нашей пресс-конференцией? Совпадение ли?» — отметил Бойе.

Юристы добавили, что дело было рассмотрено в необычно сжатые сроки без достаточной доказательной базы. Они также сообщили о невозможности встреч с подзащитной в тюрьме, что, по их мнению, препятствует построению сильной защиты.

Адвокаты подчеркнули свою независимость и намерение добиваться соблюдения международных стандартов прав человека. Они выразили надежду на освобождение Гуцул на заседании Апелляционной палаты 8 октября, но не исключили обращение в ЕСПЧ в случае необходимости.

Напомним, Кишинёву 5 августа удалось вынести приговор Евгении Гуцул — семь лет лишения свободы по обвинению в финансировании запрещённой в Молдавии партии «Шор». Башкан Гагаузии назвала решение политически мотивированным, возложив вину на президента Майю Санду и обвинив её в репрессиях. В ответ власти Гагаузии призвали игнорировать решения, исходящие из Кишинёва. Ситуация приобрела международный резонанс, достигнув уровня ООН, где призвали обеспечить для Гуцул справедливое судебное разбирательство.

Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
