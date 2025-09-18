Европейские адвокаты заявили о нарушениях в деле Евгении Гуцул

Напомним, Кишинёву 5 августа удалось вынести приговор Евгении Гуцул — семь лет лишения свободы по обвинению в финансировании запрещённой в Молдавии партии «Шор». Башкан Гагаузии назвала решение политически мотивированным, возложив вину на президента Майю Санду и обвинив её в репрессиях. В ответ власти Гагаузии призвали игнорировать решения, исходящие из Кишинёва. Ситуация приобрела международный резонанс, достигнув уровня ООН, где призвали обеспечить для Гуцул справедливое судебное разбирательство.