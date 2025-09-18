Ричмонд
Армия обороны Израиля объявила об эвакуации более 450 тыс. человек из города Газа

«На данный момент, по оценкам, более 450 тыс. жителей города эвакуированы на юг сектора», — сообщил он. Дефрин отметил, что эвакуация проводится по двум коридорам, один из которых проложен вдоль моря.

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 450 тыс. жителей города Газа покинули его в преддверии масштабного наступления израильских войск. Такую оценку привел на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин, информирует ТАСС.

До начала боевых действий население города Газа оценивалось в 1 млн человек.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что армия начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Его целью заявлены установление полного контроля над городом и разгром остающихся там отрядов палестинского движения ХАМАС. -0-

