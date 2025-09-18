Трамп: только США могут объявлять пошлины против других стран

Президент США Дональд Трамп сказал, что Соединенные штаты являются единственной страной, способной прибегать к тарифным ограничениям.
Трамп сказал, что в случае с США другим государствам «некуда деваться», но сами они не могут использовать такой же механизм.
Соединенные штаты, по словам Трампа, получают за счет пошлин триллионы долларов.
