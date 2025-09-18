Трамп: еще не время просить Путина о прекращении огня на Украине

«Мне кажется, что сейчас не время. Но в нужный момент, если придется, я буду действовать жестко», — цитирует слова Трампа Bloomberg.
14 сентября издание Axios писало, что Дональд Трамп начинает сомневаться в своих возможностях повлиять на конфликт на Украине. Как сообщили источники издания, в частных беседах Трамп признался, что «неправильно оценил» намерения российского президента по мирному урегулированию.
