Трамп: еще не время просить Путина о прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что просить президента России Владимира Путина о перемирии еще рано. В беседе с журналистами на борту Air Force One он отметил, что сейчас такая просьба с его стороны была бы «неприятной».

Источник: AP 2024

«Мне кажется, что сейчас не время. Но в нужный момент, если придется, я буду действовать жестко», — цитирует слова Трампа Bloomberg.

14 сентября издание Axios писало, что Дональд Трамп начинает сомневаться в своих возможностях повлиять на конфликт на Украине. Как сообщили источники издания, в частных беседах Трамп признался, что «неправильно оценил» намерения российского президента по мирному урегулированию.

