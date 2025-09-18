Минфин планирует продать около пяти изъятых в пользу государства активов

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что до конца года намерены приватизировать аэропорт «Домодедово». Он уточнил, что на покупку уже есть претендент, но его имя не раскрыли. Торги пройдут в открытом формате для обеспечения рыночной цены и здоровой конкуренции.