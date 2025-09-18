Минфин планирует продать около пяти изъятых в пользу государства активов

«Мы планируем продать ЮГК и ещё несколько активов. У нас будет около пяти значительных продаж в этом году», — ответил Моисеев на вопрос о планах по продаже активов помимо аэропорта «Домодедово».
Он добавил, что пока не станет называть все компании, которые собираются продать.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что до конца года намерены приватизировать аэропорт «Домодедово». Он уточнил, что на покупку уже есть претендент, но его имя не раскрыли. Торги пройдут в открытом формате для обеспечения рыночной цены и здоровой конкуренции.
Узнать больше по теме
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.Читать дальше