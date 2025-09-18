Совбез ООН 23 сентября проведет заседания по Газе и Украине

Совет Безопасности ООН 23 сентября проведет заседания по ситуации в секторе Газа и по украинскому конфликту, сообщает постпредство при ООН председательствующей в сентябре Республики Корея.
Как сообщили в миссии, заседание по Газе состоится с 13.00 до 16.00 по времени Нью-Йорка (20.00−23.00 мск), а по Украине — с 16.00 до 19.00 (23.00−02.00 мск).
«Оба заседания пройдут на высоком уровне», — заявило постпредство Республики Корея при ООН.
Напомним, ранее сообщалось, что 11 сентября Совбез ООН осудил удары по Катару и подтвердил поддержку его суверенитета.
