Совбез ООН 23 сентября проведет заседания по Газе и Украине

Оба заседания пройдут на высоком уровне.

Источник: Аргументы и факты

Совет Безопасности ООН 23 сентября проведет заседания по ситуации в секторе Газа и по украинскому конфликту, сообщает постпредство при ООН председательствующей в сентябре Республики Корея.

Как сообщили в миссии, заседание по Газе состоится с 13.00 до 16.00 по времени Нью-Йорка (20.00−23.00 мск), а по Украине — с 16.00 до 19.00 (23.00−02.00 мск).

«Оба заседания пройдут на высоком уровне», — заявило постпредство Республики Корея при ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 сентября Совбез ООН осудил удары по Катару и подтвердил поддержку его суверенитета.

