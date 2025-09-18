Трамп: Сейчас не время просить Путина о прекращении огня на Украине

«Так не кажется. Но в нужное время нам надо будет это сделать. Это будет жёстко», — сказал он пресс-пулу Белого дома на борту самолёта после возвращения из Великобритании.
Ранее американский лидер признал, что урегулирование украинского конфликта оказалось сложнее, чем он ожидал. Дональд Трамп отметил, что рассчитывал на более простое взаимодействие с Владимиром Путиным, но президент РФ его «подвёл».
