Президент США Дональд Трамп не уверен, что наступило подходящее время для перемирия на Украине.
«Так не кажется», — сказал он журналистам на борту своего самолета после вылета из Великобритании в США.
При этом Трамп заявил, что «в нужное время надо будет это сделать», и заверил, что «это будет жестко».
Ранее президент США заявил, что рассчитывал на быстрое урегулирование ситуации на Украине из-за своих отношений с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также выразил надежду на «хорошие новости» по урегулированию.
Трамп считает, что украинский конфликт больше не опасен началом третьей мировой войны.
