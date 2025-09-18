Герой смерти и разрушения: В Раде назвали символичной идею присвоить Парубию Героя Украины

«Украина в её нынешнем виде существует лишь как проект “Антироссия”. Здесь свобода выражена исключительно в ненависти, в смерти и разрушении. В логике этого проекта всё очевидно: человек, на руках которого кровь мирных граждан, комендант Майдана и участник трагических событий 2 мая в Одессе — получает звание Героя. Для такой Украины, для Украины-руины, Украины-геноцида Парубий действительно герой. Герой смерти, герой разрушения, герой Антироссии», — написал он в соцсетях.