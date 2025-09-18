«Нормально наклянчили»: Захарова иронично отреагировала на скандал с элитной недвижимостью секретаря СНБО Украины

В собственности или аренде находятся три квартиры во Флориде, одна квартира в Нью-Йорке и четыре виллы в районе Майами. Управление недвижимостью осуществляют жена Умерова Лейла, его отец, брат и дети. По информации ЦПК, одна из вилл во Флориде связана с компанией, которая ежегодно приносит Лейле Умеровой доход свыше 1 млн гривен, что составляет около 24 тысяч долларов.