«Нормально наклянчили»: Захарова иронично отреагировала на скандал с элитной недвижимостью секретаря СНБО Украины

Захарова об элитной недвижимости семьи Умерова: Нормально наклянчили.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию о роскошной недвижимости, принадлежащей семье секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Она отметила, что эти средства, вероятно, были собраны под предлогом якобы защиты Европы.

«Нормально наклянчили на “защиту Европы от агрессора”», — написала дипломат в Telegram-канале.

Согласно данным украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК), родственники Умерова владеют или арендуют восемь объектов элитной недвижимости в Соединенных Штатах.

В собственности или аренде находятся три квартиры во Флориде, одна квартира в Нью-Йорке и четыре виллы в районе Майами. Управление недвижимостью осуществляют жена Умерова Лейла, его отец, брат и дети. По информации ЦПК, одна из вилл во Флориде связана с компанией, которая ежегодно приносит Лейле Умеровой доход свыше 1 млн гривен, что составляет около 24 тысяч долларов.

