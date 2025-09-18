Мощное землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано у берегов Камчатки, объявлена угроза цунами

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,7 зарегистрировано возле восточного побережья Камчатки. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает ТАСС.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км.
Губернатор региона Солодов заявил, что все службы переведены в режим повышенной готовности. По восточному побережью Камчатки после землетрясения объявлена угроза цунами. -0-