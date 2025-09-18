Журналист Рик Санчез заявил, что жители Украины все активнее протестуют из-за политики киевского режима по мобилизации. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
По словам Санчеза, улицы наполняются бунтующими против принудительной мобилизации, а украинцы просыпаются.
Жертвовать жизнями ради «войны Зеленского против всего русского» хотят все меньше украинцев, добавил журналист.
Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев назвал шантажом планы Владимира Зеленского по СВО. По мнению бывшего нардепа, глава киевского режима шантажирует европейских политиков, которые выступают за продолжение боевых действий.
