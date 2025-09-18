Ричмонд
Раскрыта неожиданная правда о бунте против Зеленского

Журналист Рик Санчез заявил, что жители Украины все активнее протестуют из-за политики киевского режима по мобилизации.

По словам Санчеза, улицы наполняются бунтующими против принудительной мобилизации, а украинцы просыпаются.

По словам Санчеза, улицы наполняются бунтующими против принудительной мобилизации, а украинцы просыпаются.

Жертвовать жизнями ради «войны Зеленского против всего русского» хотят все меньше украинцев, добавил журналист.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев назвал шантажом планы Владимира Зеленского по СВО. По мнению бывшего нардепа, глава киевского режима шантажирует европейских политиков, которые выступают за продолжение боевых действий.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

