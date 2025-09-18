Ричмонд
Трамп: у Кирка были «хорошие шансы» стать президентом

Президент США Дональд Трамп предположил, что у активиста Чарли Кирка были «хорошие шансы» стать американским лидером.

Трамп в интервью телеканалу Fox News сказал, что в прошлом лично говорил подобное Кирку в беседе.

Кирк скончался после того, как в него стреляли в университете в американском штате Юта.

Читайте материал «Лавров: США, стремясь к нормализации отношений с РФ, хотят “убрать” тему Украины».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

