Трамп: у Кирка были «хорошие шансы» стать президентом

Президент США Дональд Трамп предположил, что у активиста Чарли Кирка были «хорошие шансы» стать американским лидером.
Трамп в интервью телеканалу Fox News сказал, что в прошлом лично говорил подобное Кирку в беседе.
Кирк скончался после того, как в него стреляли в университете в американском штате Юта.
