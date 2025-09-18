США в СБ ООН вновь наложили вето на резолюцию с требованием о прекращении огня в Газе

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты в шестой раз за последние два года наложили вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию по сектору Газа. Как передает ТАСС с юбилейного 10 000-го заседания органа, Вашингтон вновь стал единственным членом органа всемирной организации, проголосовавшим против.
Все остальные члены СБ, включая постоянных членов — Российскую Федерацию, Китай, Великобританию и Францию, проголосовали в поддержку резолюции.
Авторами резолюции выступили 10 непостоянных членов Совбеза: Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали. Резолюция требует «немедленного, достойного и безоговорочного освобождения всех заложников» и призывает правительство Израиля «немедленно и безоговорочно снять все ограничения» на ввоз гуманитарной помощи в Газу. Документ настаивает на обеспечении безопасного и беспрепятственного распределения помощи по всему сектору и полном восстановлении всех основных услуг. -0-