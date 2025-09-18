США в шестой раз наложили вето на резолюцию СБ ООН по Газе

Текст был подготовлен десятью непостоянными членами органа — Алжиром, Данией, Грецией, Гайаной, Пакистаном, Панамой, Республикой Корея, Сьерра-Леоне, Словенией и Сомали. В резолюции содержались требования «немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников», а также призыв к Израилю снять ограничения на поставки гуманитарной помощи в Газу.