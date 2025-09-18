США в шестой раз наложили вето на резолюцию СБ ООН по Газе

Штаты оказались единственной страной, выступившей против документа. Все остальные члены Совбеза, включая постоянных участников Россию, Китай, Великобританию и Францию, поддержали резолюцию.
Текст был подготовлен десятью непостоянными членами органа — Алжиром, Данией, Грецией, Гайаной, Пакистаном, Панамой, Республикой Корея, Сьерра-Леоне, Словенией и Сомали. В резолюции содержались требования «немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников», а также призыв к Израилю снять ограничения на поставки гуманитарной помощи в Газу.
Ранее Организация Объединённых Наций квалифицировала действия израильских вооружённых сил в Газе как геноцид. В ответ на это израильское министерство иностранных дел резко осудило выводы международной комиссии, утверждая, что отчёт является предвзятым и опирается на информацию, предоставленную пропагандистскими структурами ХАМАС.