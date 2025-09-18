Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что случай с БПЛА в Польше произошел из-за выведения дронов из строя.
«Вероятно, они были выведены из строя. Будем надеяться на это», — сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.
10 сентября глава правительства Польши Дональд Туск сообщил о многократном нарушении воздушного пространства страны. Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что сбитые беспилотники оказались «пустышками».
Власти ряда стран обвиняют Россию в причастности России к инциденту с беспилотными летательным аппаратами в Польше. Между тем большинство стран ООН не поддержало эти обвинения.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что инцидент с БПЛА в Польше был провокацией со стороны Украины. В МИД России также назвали случившееся провокацией, направленной на затягивание конфликта на Украине.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инцидент выгоден Владимиру Зеленскому и сторонникам конфликта в ЕС.