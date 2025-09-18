Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп надеется, что ЧП с БПЛА в Польше произошло из-за выхода их из строя

Президент США допустил, что был потерян контроль над беспилотниками.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что случай с БПЛА в Польше произошел из-за выведения дронов из строя.

«Вероятно, они были выведены из строя. Будем надеяться на это», — сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

10 сентября глава правительства Польши Дональд Туск сообщил о многократном нарушении воздушного пространства страны. Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что сбитые беспилотники оказались «пустышками».

Власти ряда стран обвиняют Россию в причастности России к инциденту с беспилотными летательным аппаратами в Польше. Между тем большинство стран ООН не поддержало эти обвинения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что инцидент с БПЛА в Польше был провокацией со стороны Украины. В МИД России также назвали случившееся провокацией, направленной на затягивание конфликта на Украине.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инцидент выгоден Владимиру Зеленскому и сторонникам конфликта в ЕС.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше