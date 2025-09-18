Трамп заявил, что США готовы содействовать поддержанию мира на Украине

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что США готовы оказать содействие в поддержании мира на Украине после урегулирования конфликта.
«После того, как конфликт будет урегулирован, мы поможем поддерживать мир», — приводит его слова телеканал Fox News.
Кроме того, глава Белого дома указал, что США оказывают поддержку киевскому режиму в виде предоставления разведданных.
Напомним, ранее Трамп заявил, что рассчитывал на быстрое урегулирование ситуации на Украине из-за своих отношений с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также выразил надежду на «хорошие новости» по урегулированию.
