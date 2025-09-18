У семьи главы СНБО Умерова нашли квартиры в Нью-Йорке и виллы под Майами

Вилла во Флориде площадью 257,1 квадратного метра числится за супругой Лейлей. Она зарегистрировалась по этому адресу с 10 октября 2017 года до июля 2025 года. К этому же адресу привязан телефон супруги, а ранее его указывал и Рустем Умеров. Вторая вилла площадью 167,2 квадратных метра зарегистрирована на фирму, из которой супруга Умерова получает более миллиона гривен дохода ежегодно. Также обнаружена ещё одна вилла, на которую зарегистрирован duns-номер фирмы Аслана Омера Киримлы во Флориде — Astem Ventures. Третья вилла во Флориде имеет площадь 212 квадратных метров и также принадлежит брату Умерова.