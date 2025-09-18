Хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в Тель-Авиве

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты “Палестина-2”, которой был атакован важный израильский военный объект в оккупированном регионе Яффо (Тель-Авив. — Прим. БЕЛТА). Операция успешно достигла своей цели», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.