Хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в Тель-Авиве

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты “Палестина-2”, которой был атакован важный израильский военный объект в оккупированном регионе Яффо (Тель-Авив. — Прим. БЕЛТА). Операция успешно достигла своей цели», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по военному объекту в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, передает ТАСС.

