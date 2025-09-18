В Совбезе ООН проголосовали по резолюции о мире в Газе: документ поддержали не все

В Совете Безопасности ООН состоялось голосование по резолюции о прекращении огня в секторе Газа. Соединенные Штаты вновь наложили вето на документ, пишет ТАСС.
Так, Вашингтон снова стал единственным, кто не поддержал резолюцию. Все члены Совета Безопасности ООН проголосовали за освобождение заложников в Газе и обеспечение беспрепятственного распределения помощи в регионе.
Авторами документа стали Алжир, Дания, Республика Корея, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Словения, Сомали и Сьерра-Леоне. Согласно его тексту, страны призывают правительство Израиля немедленно снять все ограничения на ввоз гуманитарной помощи в Газу.
Между тем в РФ заявили о маловероятности скорого восстановления контактов между Россией и Финляндией. По мнению члена Совбеза и специального представителя главы государства Сергея Иванова, этот процесс может занять десятилетия.