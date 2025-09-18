Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин освободил Козака от должности

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности замруководителя администрации главы государства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: Московский бизнес портал

«Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации», — сказано в документе.

В конце августа Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента. Он упразднил два управления: по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и по приграничному сотрудничеству. Вместо них появилось управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

Чем известен Козак

Родился 7 ноября 1958 года в селе Бандурово Кировоградской области Украинской ССР. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ) в 1985-м. С 2000 по 2003 год был замруководителя, а до 2004-го — первым замруководителя администрации президента. С 2004 по 2007 год — полномочный представитель президента в Южном федеральном округе, затем был министром регионального развития. В октябре 14 октября 2008-го был назначен вице-премьером. Курировал подготовку к Олимпиаде в Сочи, вопросы национальной политики, сферу строительства, архитектуры и ЖКХ, социально-экономическое развитие регионов. С марта 2014 года занимался вопросами, связанными с Крымом и Севастополем, с 2018-го курировал в правительстве промышленность и энергетику. В январе 2020 года снова стал замглавы администрации президента. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Узнать больше по теме
Дмитрий Козак: биография заместителя руководителя Администрации президента РФ
Решение конфликтов на Северном Кавказе, присоединение Крыма, отношения с Украиной — за все эти направления в свое время отвечал Дмитрий Козак. Находясь на разных должностях, чиновник занимался проблемными вопросами. Собрали главное из биографии ключевого политика в истории новейшей России.
Читать дальше