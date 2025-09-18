Путин освободил Козака от должности

Родился 7 ноября 1958 года в селе Бандурово Кировоградской области Украинской ССР. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ) в 1985-м. С 2000 по 2003 год был замруководителя, а до 2004-го — первым замруководителя администрации президента. С 2004 по 2007 год — полномочный представитель президента в Южном федеральном округе, затем был министром регионального развития. В октябре 14 октября 2008-го был назначен вице-премьером. Курировал подготовку к Олимпиаде в Сочи, вопросы национальной политики, сферу строительства, архитектуры и ЖКХ, социально-экономическое развитие регионов. С марта 2014 года занимался вопросами, связанными с Крымом и Севастополем, с 2018-го курировал в правительстве промышленность и энергетику. В январе 2020 года снова стал замглавы администрации президента. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.