Трамп высказался о новых санкциях Великобритании против России

Американский президент Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос, допускает ли он после своего визита в Великобританию новых санкций королевства против России.
«Да, санкции», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов пула Белого дома.
При этом Трамп в очередной раз выразил разочарование, что ряд стран-членов НАТО продолжают покупать российскую нефть. Он заявил, что его позицию касательно энергоресурсов из России поддержало руководство Британии.
Ранее Трамп раскритиковал санкции своих партнеров по НАТО против России.
