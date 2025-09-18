Захарова пошутила о недвижимости семьи Умерова в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о недвижимости семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), бывшего министра обороны Рустема Умерова.
По данным украинского Центра противодействия коррупции, у родственников Умерова выявили восемь объектов недвижимости за океаном. Среди них — три квартиры во Флориде, одна в Нью-Йорке и четыре виллы в окрестностях Майами. Имуществом владеют или управляют жена, отец, брат и дети политика, часть объектов сдается в аренду.
«Нормально наклянчили на “защиту Европы от агрессора”», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Зеленский ограничил доступ к данным о недвижимости украинских чиновников.