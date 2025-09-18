Захарова пошутила о недвижимости семьи Умерова в США

По данным украинского Центра противодействия коррупции, у родственников Умерова выявили восемь объектов недвижимости за океаном. Среди них — три квартиры во Флориде, одна в Нью-Йорке и четыре виллы в окрестностях Майами. Имуществом владеют или управляют жена, отец, брат и дети политика, часть объектов сдается в аренду.