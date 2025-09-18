Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова пошутила о недвижимости семьи Умерова в США

У родственников бывшего министра обороны Украины выявили восемь объектов недвижимости за океаном.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о недвижимости семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), бывшего министра обороны Рустема Умерова.

По данным украинского Центра противодействия коррупции, у родственников Умерова выявили восемь объектов недвижимости за океаном. Среди них — три квартиры во Флориде, одна в Нью-Йорке и четыре виллы в окрестностях Майами. Имуществом владеют или управляют жена, отец, брат и дети политика, часть объектов сдается в аренду.

«Нормально наклянчили на “защиту Европы от агрессора”», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Зеленский ограничил доступ к данным о недвижимости украинских чиновников.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше