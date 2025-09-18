Ричмонд
Путин освободил Дмитрия Козака от должности заместителя главы администрации

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Козака от должности заместителя руководителя Администрации президента РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Козака от должности заместителя руководителя Администрации президента РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе говорится: «Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации». Это решение вступает в силу с момента подписания указа.

Ранее МК выпустил материал: «В Кремле смена эпох: что стоит за отставкой Дмитрия Козака».

