Путин освободил Козака от должности замруководителя администрации президента РФ

Козак ушел с должности замруководителя администрации президента РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от обязанностей заместителя руководителя администрации президента РФ. Об этом следует из документа, опубликованном на сайте опубликования правовых актов.

Напомним, что накануне заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак ушел в отставку по собственному желанию. Об этом 18 сентября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В настоящее время не сообщается, кто займет освободившуюся должность и произойдут ли иные кадровые перестановки в правительстве. Накануне российский лидер предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора РФ. Кроме этого, ранее Путин отметил, что на руководящие посты в стране следует назначать людей, преданных служению Отечеству.

