В центре Берлина обнаружена бомба времен Второй мировой войны, полиция готовится к эвакуации местных жителей

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бомба времен Второй мировой войны обнаружена в центре Берлина в Германии. По данным полиции, 7,5 тыс. человек будут вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Berliner Zeitung.

По информации издания, бомба была обнаружена во время плановых работ по обезвреживанию взрывных устройств в водах реки Шпре, в настоящее время ведутся проверка и обследование территории.

Отмечается, что в радиусе 500 м от места опасной находки будет создана зона безопасности. По предварительной информации, бомбу придется обезвреживать на месте, ввиду чего возникла необходимость эвакуации местных жителей.

19 сентября в берлинском округе Шпандау будет обезврежена еще одна 100-килограммовая авиационная бомба времен Второй мировой войны, найденная во время строительных работ на Нойендорферштрассе. Примерно 12,4 тыс. человек придется временно покинуть свои дома и квартиры. -0-