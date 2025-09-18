В центре Берлина обнаружена бомба времен Второй мировой войны, полиция готовится к эвакуации местных жителей

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бомба времен Второй мировой войны обнаружена в центре Берлина в Германии. По данным полиции, 7,5 тыс. человек будут вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Berliner Zeitung.