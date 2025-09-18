Ричмонд
Совбез ООН 23 сентября проведет заседания по ситуации в Газе и в Украине

«Брифинг по Газе пройдет в период с 13.00 по 16.00 (с 20.00 по 23.00 по минскому времени) с повесткой “Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос”, — сообщила журналистам пресс-служба южнокорейского постпредства.

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности (СБ) ООН 23 сентября проведет заседания по ситуации в Газе и в Украине. Об этом сообщило постпредство Республики Корея при ООН, исполняющей в сентябре функции председателя Совбеза, информирует ТАСС.

«Брифинг по Газе пройдет в период с 13.00 по 16.00 (с 20.00 по 23.00 по минскому времени) с повесткой “Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос”. Брифинг по Украине пройдет следом с 16.00 по 19.00 (с 23.00 по 02.00 по минскому времени), с пунктом повестки “Поддержание мира и безопасности в Украине”, — сообщила журналистам пресс-служба южнокорейского постпредства.

Оба мероприятия, как ожидается, пройдут с участием представителей стран высокого уровня. -0-

