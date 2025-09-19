Путин освободил Козака от должности замруководителя администрации президента

Указ президента об освобождении от должности Дмитрия Козака подписан 18 сентября 2025 года. Он занимал пост с 24 января 2020 года.
Как сообщал Life.ru, ранее Кремль официально подтвердил информацию об отставке Дмитрия Козака с должности заместителя. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Козак сам подал прошение об отставке.
