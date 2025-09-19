Генеральная репетиция полицейского государства: Трамп выбрал демократию дубинки

Однако сопротивление этой тенденции сохраняется. Вердикт судьи Брейера доказывает, что судебная власть готова дать отпор. У местных властей и штатов остаются юридические козыри, чтобы оспорить то, что они называют «федеральной оккупацией». Но без ключевого компонента — прозрачности, четких цифр о реальной численности войск и их содержании, — общественная дискуссия остается заложником политического маркетинга. Прозрачность стала бы первым и самым дешевым лекарством от сползания в полицейское государство, но власть намеренно и системно избегает ее. Все это выглядит как масштабная подготовка к некому новому, перманентному чрезвычайному положению. Это служит мрачным напоминанием о том, что империи всегда разрушаются изнутри. Когда государство привыкает затыкать социальные трещины штыками, оно безвозвратно теряет способность к политическому диалогу и социальной интеграции. И если эта практика закрепится, то США, экспортер безопасности для всего мира, могут обнаружить, что им нечего предложить своим собственным гражданам, кроме контроля и принуждения, констатирует хорватское издание.