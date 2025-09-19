Ричмонд
Единороссы определились с регионами повышенного внимания в 2026 году

Регионы, в которых будут одновременно проходить выборы на всех уровнях, попадут в зону повышенного внимания «Единой России». Об этом URA.RU рассказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Регионы, где одновременно будут проходить выборы губернаторов, в собрания административного центра, муниципалитетов, автоматически попадают в красную зону. Это будет напоминание нам о том, что этому региону необходимо уделить особое внимание. Например, в 2026 году будут все уровни выборов в Ханты-Мансийском автономном округе. Там избиратели получат сразу четыре бюллетеня», — пояснил Владимир Якушев.

В сентябре 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе будут выборы в Госдуму, окружное законодательное собрание, муниципальные Думы, а также в парламент Тюменской области.

