«Единая Россия» раскрыла, кто из участников СВО примет участие в предварительном голосовании

«Единая Россия» усилит подготовку участников спецоперации перед выборами в Госдуму в 2026 году. Об этом на встрече с журналистами сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«В Госдуму должны попасть наиболее подготовленные участники специальной военной операции, — уточнил Владимир Якушев. — Потому что на предварительном голосовании им придется бороться с другими более подготовленными кандидатами. Хотелось бы, чтобы они (участники СВО — прим. ред.) победили в прямой конкурентной борьбе. Мы, в первую очередь, обратим внимание на тех, кто уже работает (депутатом — прим. ред.) и зарекомендовал себя. И наша партийная школа, и институт наставничества максимально будут ориентированы на подготовку ребят».

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2026 года. На них будут избраны 450 депутатов: половина — по спискам с избирательным порогом 5%, еще половина — по одномандатным округам в один тур. За несколько месяцев до выборов «Единая Россия» традиционно проводит предварительное голосование для отбора своих кандидатов.

