«Единая Россия» проведет съезд в 2026 году

Съезд «Единой России» перенесли на следующий год.
В 2025 году «Единая Россия» не планирует проводить ежегодный съезд. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев сообщил на встрече с журналистами, что его проведут ближе к выборам Госдумы в 2026 году.
После нового года партия начнет сбор предложений в новую народную программу.
«Программа партии не будет большим структурным документом, потому что мы хотим, чтобы ее читали люди. У нас уже отработанный механизм, он себя доказал и менять мы его не будем. Собираться предложения будут “с земли” — будет задействована вся партийная инфраструктура, начиная с первичных отделений, все предложения будут обсуждаться», — сказал Владимир Якушев.
В 2024 году съезд «Единой России» прошел 14 декабря. В нем участвовал президент России Владимир Путин. Тогда партия обозначила основные направления работы и обновила «Народную программу».