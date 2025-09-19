Десятки правоохранителей пострадали во время беспорядков во Франции

Более 25 сотрудников полиции и жандармов пострадали по всей Франции во время массовых беспорядков в четверг, 18 сентября. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Брюно Ретайо.
«Есть полицейские и жандармы, которые пострадали. Говоря точнее, 26 правоохранителей пострадали», — приводит его слова телеканала BFMTV.
В четверг по всей Франции прошли массовые манифестации против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного государственного долга.
Также Ретайо сообщил, что к забастовкам присоединились почти 7,5 тыс. радикалов.
Ранее стало известно, что количество протестующих во Франции превысило полмиллиона человек.
