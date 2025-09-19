Российские войска ведут бои за Ямполь. В этот населённый пункт на севере ДНР штурмовики уже вошли. Здесь же наши войска взяли под контроль дорогу, соединяющую Красный Лиман и Северск, что нарушило логистику киевских подразделений. Вблизи этого участка фронта зафиксировано очередное военное преступление ВСУ. В Шандриголове боевики ударили дронами по мирной жительнице. Её вместе с ребёнком пытались спасти бойцы 144-й мотострелковой дивизии, однако не они стали целью, а обычная женщина, ранее спасённая из плена.