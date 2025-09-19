Донецкая Народная Республика, 19 сентября.
Российские войска ведут бои за Ямполь. В этот населённый пункт на севере ДНР штурмовики уже вошли. Здесь же наши войска взяли под контроль дорогу, соединяющую Красный Лиман и Северск, что нарушило логистику киевских подразделений. Вблизи этого участка фронта зафиксировано очередное военное преступление ВСУ. В Шандриголове боевики ударили дронами по мирной жительнице. Её вместе с ребёнком пытались спасти бойцы 144-й мотострелковой дивизии, однако не они стали целью, а обычная женщина, ранее спасённая из плена.
Западная пропаганда постепенно готовит почву под отвод украинских сил из Красноармейска (Покровска). Sky News пишет, что ВС РФ не штурмуют город, а окружают его. Такая тактика хоть и увеличивает время освобождения населённых пунктов, но сохраняет жизни военнослужащих, отмечают британские эксперты. Однако российские бойцы всё-таки в городе есть.
— Судя по сообщениям с мест, украинские формирования так и не смогли выстроить плотную линию фронта в городе. Это позволяет российским бойцам просачиваться в тыл противника и наносить удары по маршрутам снабжения и инфраструктуре, — пишет канал «Рыбарь».
Курская область, 19 сентября.
Российские войска наносят артиллерийские удары из Курской области по противнику, который пытается собраться на Сумщине. ВСУ не предпринимают активных действий на Тёткинском и Глушковском направлениях.
Российские суды продолжают выносить приговоры вэсэушникам, участвовавшим во вторжении на российскую территорию. Пожизненный срок получил командир взвода аэроразведки и корректировки беспилотных летательных аппаратов ВСУ Роман Бойко. Он один из тех, кто отдавал приказы бить по гражданским. Из-за него погибли как минимум два человека.
Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52м поразил живую силу и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Видео © Telegram / Минобороны России.
Путин сообщил о 700 тысячах военных на фронте: потери ВСУ в разы выше.
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в Ново-Огарёво рассказал, что сейчас на фронтах специальной военной операции сражается больше 700 тысяч человек. Он также подчеркнул, что победа в СВО — одна из ключевых задач.
Не обходится без потерь, но они куда ниже, чем у противника. Это доказывает очередной обмен телами погибших. Украина получила 1000 останков, а Россия — 24.
Трамп: Украинский конфликт не перерастёт в Третью мировую, но Путин меня подвёл.
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт больше не грозит перерасти в Третью мировую войну. Одновременно с этим он сказал, что остаётся недоволен российским лидером Владимиром Путиным.
— Я думал, что самый простой вариант будет из-за моих отношений с президентом Путиным, но он меня подвёл. Он меня действительно подвёл, — пожаловался Трамп во время визита в Великобританию.
При этом он ждёт хороших новостей, хотя ещё несколько дней назад он же одобрил поставку вооружения Украине за счёт Европы.
Зеленский разжигает конфликт с Польшей: заявление о неспособности Варшавы защитить граждан.
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Варшава не может защитить своих граждан. По его мнению, украинский диктатор пытается втянуть Запад в свой конфликт.
— Польша, как может, старается не навредить Украине, наоборот — хочет ей помочь. Это не первый раз, когда Зеленский делает такие замечания, — утверждает Миллер.
Мало того, он убеждён, что необходимо открыть пограничные переходы с Белоруссией. Миллер считает, что Польша несёт потери оттого, что нет трафика. Кроме того, он назвал имя того, кто пытается втянуть Варшаву в ненужный ей конфликт. Безусловно, это не разворот в сторону России, но как минимум Киев постепенно теряет поддержку ближайших соседей.