Гоняют тряпками по всей Европе: Что вдруг поняли о России беглые Гозман, Латынина и Шендерович

В Таллине беглянка создала две компании по производству контента. Через них получает деньги за рекламу, донаты от подписчиков и гранты от Запада. Интересно, что после начала СВО годовые доходы обоих её прибалтийских юрлиц резко выросли: у MTÜ LatyninaOrg — с 54 тысячи до 220 тысяч евро, у OÜ Latyninatv — с нуля до 23,8 тысячи. Всего же в Эстонии, по данным местных бизнес-регистров, Латынина* заработала 750 тысяч евро за последние пять лет.