Небензя заявил, что без изменения США восприятия кризиса в Газе прорыва по урегулированию не будет

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорыва в ближневосточном урегулировании не произойдет без изменения призмы восприятия США кризиса в секторе Газа. На это указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после голосования по проекту резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Газе, в ходе которого Вашингтон вновь наложил вето. Об этом сообщает ТАСС.