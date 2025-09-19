Ричмонд
Небензя заявил, что без изменения США восприятия кризиса в Газе прорыва по урегулированию не будет

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорыва в ближневосточном урегулировании не произойдет без изменения призмы восприятия США кризиса в секторе Газа. На это указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после голосования по проекту резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Газе, в ходе которого Вашингтон вновь наложил вето. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока в Вашингтоне не изменится призма восприятия кризиса в Газе, пока многосторонняя дипломатия в ООН будет восприниматься там как преграда, а не как критически важный инструмент, никаких прорывов по ближневосточному урегулированию не произойдет», — подчеркнул дипломат. -0-

