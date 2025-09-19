РФ призывает США к пересмотру отказа в выдаче виз делегации Палестины на ГА ООН

Россия выражает возмущение попытками США использовать визовую политику в качестве инструмента давления. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал Вашингтон пересмотреть решение об отказе в визах членам палестинской делегации для участия в высокоуровневой неделе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«В этом же ряду возмутительные попытки США использовать визовый рычаг для продавливания собственных политических интересов. Призываем Вашингтон пересмотреть свое решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации на неделю высокого уровня Генассамблеи», — сообщил Небензя.
Напомним, что ранее Небензя уже отмечал стремление США «быть впереди». Тогда постпред РФ при ООН отметил, что Вашингтон демонстрирует готовность нарушать нормы международного права и совершать противоправные действия для сохранения своей глобальной доминирующей позиции.