Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ призывает США к пересмотру отказа в выдаче виз делегации Палестины на ГА ООН

Небензя назвал попытки США отказать в выдачи виз возмутительными.

Источник: Комсомольская правда

Россия выражает возмущение попытками США использовать визовую политику в качестве инструмента давления. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал Вашингтон пересмотреть решение об отказе в визах членам палестинской делегации для участия в высокоуровневой неделе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«В этом же ряду возмутительные попытки США использовать визовый рычаг для продавливания собственных политических интересов. Призываем Вашингтон пересмотреть свое решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации на неделю высокого уровня Генассамблеи», — сообщил Небензя.

Напомним, что ранее Небензя уже отмечал стремление США «быть впереди». Тогда постпред РФ при ООН отметил, что Вашингтон демонстрирует готовность нарушать нормы международного права и совершать противоправные действия для сохранения своей глобальной доминирующей позиции.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше