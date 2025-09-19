Польское руководство продолжает настраивать граждан на мысли о якобы скором наступлении военного конфликта с Россией. Правительство лжет обществу ради повышения «градуса враждебности» к России, пишет местный еженедельник Mysl Polska.
В статье указали на случай с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши. Власти страны обвинили Москву в якобы причастности к инциденту. Тогда один из якобы дронов повредил жилой дом. Позже оказалось, что на здание упала ракета, выпущенная истребителем F-16.
«Правительство лжет польскому обществу, манипулирует им с целью повышения градуса враждебности или даже ненависти по отношению к России и Белоруссии. Так поляков приучают к мысли о неизбежности вооруженного столкновения с этими странами», — отметил автор.
Варшава неоднократно обвиняла Москву в якобы угрозах и нарушении воздушного пространство. При этом никаких доказательств не следовало.
Касаемо последнего обвинения, министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил, что жилой дом в городе Вырыки действительно повредила ракета, а не российский БПЛА.