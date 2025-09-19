Трамп объяснил, почему не вводит санкции против Китая за покупку нефти у РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает правильным требовать от Вашингтона введения санкций против Китая за закупку российской нефти, пока Европа сама продолжает её покупать. По его словам, именно действия европейских стран могли бы подтолкнуть Пекин к шагам в сторону завершения украинского конфликта.