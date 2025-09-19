Трамп объяснил, почему не вводит санкции против Китая за покупку нефти у РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает правильным требовать от Вашингтона введения санкций против Китая за закупку российской нефти, пока Европа сама продолжает её покупать. По его словам, именно действия европейских стран могли бы подтолкнуть Пекин к шагам в сторону завершения украинского конфликта.
В интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что если бы Европа ввела ограничения на поставки российской нефти в Китай, он бы также поддержал подобные меры. Однако, подчеркнул президент, нелогично ожидать реакции США, когда европейские государства продолжают сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.
Американский лидер также указал, что Китай является крупнейшим покупателем российской нефти, обладая серьёзными рычагами влияния на Россию. Трамп раскритиковал политику европейцев, назвав их закупки «тихими и коварными», и добавил, что для достижения успеха в давлении на Москву необходимо полностью отказаться от покупки её нефти.
Ранее в ходе переговоров с европейскими лидерами Трамп настоятельно рекомендовал им прекратить закупки нефти у России. Президент США также призвал к усилению экономического давления на Китай.