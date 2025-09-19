СМИ: во Франции нейтрализовали мужчину с мачете, напавшего на детей возле детсада

Отмечается, что мужчина использовал для нападения мачете. Правоохранители сперва применили электрошокер, но, когда он не помог, были вынуждены открыть по нападавшему огонь. Прибывшие на место происшествия спасатели пытались реанимировать мужчину, однако он скончался от полученных ранений.