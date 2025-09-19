СМИ: во Франции нейтрализовали мужчину с мачете, напавшего на детей возле детсада

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция на юго-востоке Франции нейтрализовала вооруженного мачете мужчину, который напал на детей возле детского сада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию телеканала BFMTV.
«Мужчина напал на детей возле детского сада в Ла-Сен-сюр-Мер, прежде чем наброситься на полицейских, которые прибыли, чтобы его нейтрализовать», — говорится в материале телеканала.
Отмечается, что мужчина использовал для нападения мачете. Правоохранители сперва применили электрошокер, но, когда он не помог, были вынуждены открыть по нападавшему огонь. Прибывшие на место происшествия спасатели пытались реанимировать мужчину, однако он скончался от полученных ранений.
Личность нападавшего еще не установлена, отмечает телеканал. -0-