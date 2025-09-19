Трамп считает несвоевременным обращаться к Путину по поводу прекращения огня в Украине

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп считает несвоевременным обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину по поводу прекращения огня в Украине. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
«Мне кажется, сейчас не время. Но в нужный момент, если придется, я буду действовать жестко», — ответил находившийся на борту президентского самолета Трамп на вопрос о прекращении огня.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил: если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Путин также подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без всяких временных ограничений — мира в Украине. -0-