Трамп считает несвоевременным обращаться к Путину по поводу прекращения огня в Украине

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил: если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Путин также подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без всяких временных ограничений — мира в Украине. -0-