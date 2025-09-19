Ричмонд
Наклянчили на защиту Европы: Захарова иронично высказалась о квартирах и виллах Умерова в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла «защитников Европы» после публикации данных о недвижимости секретаря Совета национальной безопасности Украины и бывшего министра обороны Рустема Умерова в США.

Источник: Life.ru

«Нормально наклянчили на “защиту Европы”, — написала она в Telegram.

Ранее Life.ru сообщал, что у семьи Рустема Умерова нашли восемь объектов недвижимости в США. Часть недвижимости сдаётся в аренду, а часть используется родственниками политика. В СНБО подчеркнули, что раскрытие этих данных может угрожать безопасности семьи политика, особенно несовершеннолетних детей.

