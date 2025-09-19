Наклянчили на защиту Европы: Захарова иронично высказалась о квартирах и виллах Умерова в США

«Нормально наклянчили на “защиту Европы”, — написала она в Telegram.
Ранее Life.ru сообщал, что у семьи Рустема Умерова нашли восемь объектов недвижимости в США. Часть недвижимости сдаётся в аренду, а часть используется родственниками политика. В СНБО подчеркнули, что раскрытие этих данных может угрожать безопасности семьи политика, особенно несовершеннолетних детей.
