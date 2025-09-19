Глава Олекминска Щебляков уходит в отставку, чтобы сохранить прямые выборы

Глава Олекминска Сергей Щебляков подал в отставку с целью сохранить прямые выборы главы города до их окончательной отмены. Это связано с вступлением в силу федерального закона № 33-ФЗ от 20 марта, который упраздняет прямые выборы мэров столиц субъектов РФ.
В своем Telegram-канале Щебляков сообщил, что подал заявление о сложении полномочий с 1 октября 2025 года. По его словам, скоро депутаты Ил Түмэна примут закон, который полностью отменит прямые выборы глав и мэров. Мэр подчеркнул, что считает выборы главы города правом жителей и хочет дать Олекминску шанс сохранить избираемого главу еще на пять лет.
Ранее в ноябре 2024 года депутаты городской думы Якутска поддержали отмену прямых выборов главы столицы Якутии и переход к конкурсной модели назначения. 18 февраля 2025 года они приняли соответствующую законодательную инициативу.