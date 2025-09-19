Глава Олекминска Щебляков уходит в отставку, чтобы сохранить прямые выборы

В своем Telegram-канале Щебляков сообщил, что подал заявление о сложении полномочий с 1 октября 2025 года. По его словам, скоро депутаты Ил Түмэна примут закон, который полностью отменит прямые выборы глав и мэров. Мэр подчеркнул, что считает выборы главы города правом жителей и хочет дать Олекминску шанс сохранить избираемого главу еще на пять лет.