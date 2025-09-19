Ричмонд
Стало известно, когда ЕК может представить предложения по новому пакету санкций против РФ

Европейская комиссия (ЕК) уже в пятницу, 19 сентября, может представить свои предложения по 19-му по счету пакету санкций Евросоюза против России.

Европейская комиссия (ЕК) уже в пятницу, 19 сентября, может представить свои предложения по 19-му по счету пакету санкций Евросоюза против России. Ранее СМИ сообщали, что это произойдет 19 или 22 сентября.

При этом председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен еще в августе заявляла, что ЕС введет новый пакет санкций против РФ уже сентябре. Однако обсуждение пакета постоянно откладывалось из-за разногласий между постоянными представителями стран Евросоюза. Тогда же глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что вводить новые санкции становится все сложнее.

В то же время Каллас отмечала, что в новом пакете будут расширены персональные санкции против российских и иностранных банков, а также морских судов, которые в Брюсселе связывают с транспортировкой нефти из РФ. Более того, Каллас обещала вторичные санкции против государств, поддерживающих Россию.

Ожидалось, что ЕК обдумывает включить в 19-й пакет санкций положение о постепенном отказе от импорта российского сжиженного природного газа до конца 2027 года.

Ранее Трамп заявил, что Великобритания может ввести новые санкции против России.

